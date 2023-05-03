03 Мая 2023
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Политика В России Украина
Фото: Накануне.RU

В офисе Зеленского недовольны скоростью введения санкций против России

Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква полагает, что украинской стороне не нравится скорость принятия европейскими партнерами санкций в отношении России. По мнению Жовквы, санкции должны носить глобальный характер и действовать мгновенно.

Жовква помнит, как вскоре после начала СВО президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что санкции (против России) должны быть не только действенными, но и мгновенными, приводит "Ъ" выдержки из интервью замглавы офиса президента ТСН. Возможно, говорит чиновник, не всегда так происходит в силу того, что те или иные санкции имеют отлагательный период, какие-то исключения, и с этим также следует бороться на уровне мышления тех стран, которые применяют такие санкции. Союзникам Украины, отметил Жовква, необходимо использовать максимальное количество существующих рычагов, чтобы оказать давление на Россию.

Напомним, ранее выяснилось, что ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию в рамках нового (11-го) пакета антироссийских санкций. Это предложение рассматривается с целью борьбы с обходом уже введенных ограничений в отношении Москвы. В Евросоюзе также рассматривают меры против судов, отключающих транспондеры.

Теги: Игорь Жовква, Владимир Зеленский, Россия, Украина


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