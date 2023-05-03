Митрошина сообщила, что погасила долг в 127 млн рублей перед налоговой

Блогерша Александра Митрошина, обвиняемая в неуплате налогов, сообщила, что полностью погасила долг.

"Вчера я погасила полностью основную часть долга. Вся основная задолженность закрыта - 127 миллионов рублей", - сказала Митрошина на пресс-конференции. Трансляция доступна на ее YouTube-канале.

По словам блогера, она "платила налоги на протяжении всей своей деятельности", но "ошиблась и не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов".

Митрошина пояснила, что долг возник из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.

Свою вину перед налоговой блогер признает частично. Митрошина пояснила, что "не согласна с суммой вменяемой задолженности". По ее словам, адвокаты оспаривают решение налогового органа.

В марте Следственный комитет России возбудил на Митрошину уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что Митрошина, будучи ИП и пользуясь "упрощенкой" для налогообложения, с октября 2020 по май 2022 гг. превысила допустимые лимиты по доходам, но не стала переходить на более накладные налоговые режимы НДС и НДФЛ. По версии СКР, Митрошина продавала курсы по образованию и использовала аффилированные и контролируемые ею ИП.

В конце апреля Следственный комитет России задержал блогера Елену Блиновскую на границе, когда она пыталась покинуть страну на арендованной машине. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн руб.) и отмывании доходов (более 43 млн руб.). Следствие считает, что Блиновская пользовалась той же схемой, что блогер Лерчек и Митрошина.