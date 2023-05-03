В Санкт-Петербурге 16-летний подросток на камеру забил школьницу молотком

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего подростка и его 15-летнюю подругу. Их подозревают в убийстве ученицы седьмого класса.

Парень и девушка заманили 13-летнюю школьницу в лес – под предлогом съемки в их стриме. Затем юноша убил девочку ударами молотком по голове, его предполагаемая подельница снимала процесс. Потом тело девочки подозреваемые поместили в заранее вырытую яму. Это произошло 30 апреля.

На этом история не закончилась. Предполагаемые убийцы еще некоторое время переписывались с мамой погибшей, используя телефон своей жертвы. Потом они разбили его.

По данным Следственного комитета, в полицию обратилась мать погибшей девочки. Но также в СМИ были сообщения, что 15-летняя соучастница в какой-то момент испугалась и тоже с признательным сообщением обратилась в правоохранительные органы. Также сообщалось, что трэш-стример позвонил своим родителям, которые были на отдыхе, и все им рассказал, а они уже обратились в полицию.

Парня и девушку задержали. На допросе молодой человек заявил, что убийство совершил для собственного самоутверждения