Прокурор назвал сроки для обвиняемых по делу о ДТП с восемью погибшими в Лесном

Прокуратура озвучила желаемые сроки для обвиняемых по уголовному делу о ДТП в уральском ЗАТО Лесной, в результате которого погибли восемь человек.

Напомним, авария произошла 10 июня 2021 года: служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу. Погибли восемь человек, еще несколько ехавших в автобусе получили травмы. После трагедии было возбуждено уголовное дело и задержаны несколько подозреваемых.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня в городском суде Лесного завершилось судебное следствие по делу водителя и директора ООО "Нижнетуринское автотранспортное предприятие". Были представлены доказательства, что еще в июне 2016 года между администрацией Лесного и ООО "Нижнетуринское АТП" был заключен контракт на регулярные перевозки по муниципальному маршруту. А в марте 2017 года между АТП и ООО "Нижнетуринское Туратрансагентство" был заключен договор на оказание сервисных услуг по контролю за выходом и возвращением на стоянку транспортных средств.

"Директор автопредприятия 10 июня 2021 года, в нарушение пункта 2.3.1. Правил дорожного движения РФ, перед выездом не обеспечил исправное техническое состояние автобуса ПАЗ-32040205. В силу чего в утренние часы 10 июня водитель из-за неработоспособного состояния рабочей и стояночной, а также вспомогательной тормозной системы автобуса, образовавшегося не одномоментно и имевшегося до дорожно-транспортного происшествия, допустил наезд на пешеходов. В результате ДТП получили различные тяжелые травмы 10 человек, восемь из которых погибли", - говорится в материалах дела.

Расследование показало, что директор ООО "Нижнетуринское АТП" одновременно является учредителем, участником и директором ООО "Нижнетуринское Туратрансагентство". У него были полномочия на управление указанными юрлицами.

Сегодня прокурор попросил суд назначить:

водителю транспортного предприятия – 5 лет колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года;

директору АТП – 6 лет и 4 месяца колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию, на 3 года.

Как отметили в прокуратуре, материалы уголовного дела механика ООО "Нижнетуринское Туратрансагентство" выделены в отдельное производство в связи с болезнью фигуранта. Сейчас в судебных прениях выступает сторона защиты.