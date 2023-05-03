03 Мая 2023
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Лантратова призвала увеличить расходы на научные исследования

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру финансов Антону Силуанову с просьбой увелиичить объёмы финансирования и количество проводимых научных исследований в России для укрепления технологического суверенитета страны.
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Она предлагает освободить от налога на прибыль те доходы компании, которые были получены от научно-исследовательской деятельности в кооперации с опорными вузами. Также есть идея увеличить лимиты выручки и прибыли, при которых, например, участник проекта "Сколково" освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС в течение десяти лет со дня получения статуса участника проекта.

"Отношение расходов на научно-исследовательские и опытно-констукторские работы к ВВП — один из экономических индикаторов, по которым сравниваются страны", - отмечает Лантратова.

Недавно она с сожалением констатировала, что современные дети ничего не умеют делать своими руками. Она призвала вернуть в школьную программу черчение.

Теги: научные исследования, расходы, финансирование


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