Лантратова призвала увеличить расходы на научные исследования

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру финансов Антону Силуанову с просьбой увелиичить объёмы финансирования и количество проводимых научных исследований в России для укрепления технологического суверенитета страны.

Она предлагает освободить от налога на прибыль те доходы компании, которые были получены от научно-исследовательской деятельности в кооперации с опорными вузами. Также есть идея увеличить лимиты выручки и прибыли, при которых, например, участник проекта "Сколково" освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС в течение десяти лет со дня получения статуса участника проекта.

"Отношение расходов на научно-исследовательские и опытно-констукторские работы к ВВП — один из экономических индикаторов, по которым сравниваются страны", - отмечает Лантратова.

Недавно она с сожалением констатировала, что современные дети ничего не умеют делать своими руками. Она призвала вернуть в школьную программу черчение.