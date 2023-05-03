Центральный районный суд Тюмени продлил арест тюменцу, захватившему заложников в магазине

Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения Алексею Газиеву, обвиняемому в покушении на убийство из хулиганских побуждений и захвате заложника в магазине "Магнит", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной системы Тюменской области.

По решению суда Алексей Газиев будет находиться в СИЗО по 9 июня 2023 года.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 марта 33-летний тюменец, находясь в магазине, без конкретных намерений вооружился взятым с витрины ножом и захватил трех сотрудников торговой точки. В дальнейшем заложников удалось освободить, а мужчину – задержать.

Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Покушение на убийство из хулиганских побуждений" и "Захват заложника". Напомним, что дело о захвате заложников в Тюмени взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.