Против директора екатеринбургской спецшколы №124 возбудили дело

СМИ сообщили, что директор екатеринбургской спецшколы №124 Наталия Поддубная стала фигурантом дела.

По данным 66.RU, Поддубная около недели находится в статусе обвиняемой по уголовному делу по статье "Халатность". Его возбудили после того, как силовики подтвердили рассказы несовершеннолетних воспитанников о случаях сексуального насилия. Издание утверждает, что директор учреждения знала о данных фактах, однако не пресекла их.

Кроме этого, правоохранители продолжают проверку в отношении педагога-воспитателя, который, по рассказам подростков, якобы учил их "понятиям зоны" и инициировал голосование по сексуальному унижению ребенка. Окончательная оценка его действиям пока не дана. Официально в СКР не комментируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что в спецшколе №124 детей якобы заставляют избивать и насиловать друг друга. Об ужасах "наказаний", будто бы инициированных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники. После этого директора заведения отстранили от должности. В дальнейшем уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков съездил с проверкой в спецшколу и не нашел там серьезных нарушений.

Недавно суд оставил под стражей 16-летнего подростка, обвиняемого по делу о сексуальном насилии в спецшколе.