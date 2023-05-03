ВСУ обстреляли поликлинику в курском поселке Теткино

ВСУ утром 3 мая обстреляли поселок Теткино Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, "всего насчитали восемь прилетов". Пострадавших нет.

"В 15 домах повреждены окна, фасады, заборы, пострадала крыша Теткинской поликлиники", - написал Старовойт в телеграм-канале.

Кроме того, поврежден газопровод низкого давления, также частично нарушено электроснабжение поселка.

В апреле из-за атаки ВСУ на Курскую область без электричества остались деревня и два села.