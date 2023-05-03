Тюменская область может войти в программу по развитию автомобильного туризма

Тюменская область может войти в программу по развитию автомобильного туризма, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

В России планируется разработка общефедеральной концепции развития автомобильного туризма и придорожной инфраструктуры. С данной инициативной во время совещания с президентом России выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

"В качестве пилотного проекта я предлагаю начать с проекта трассы Санкт-Петербург – Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень – Владивосток. Мы рассмотрим ее с министрами и губернаторами на ближайшем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, обсудим с ними лучшие практики, выработаем комплекс мер, какая поддержка потребуется губернаторам и бизнесу, обсудим это на площадке Госсовета, комиссии (Госсовета) по туризму", - заявил он.

Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня.

Напомним, туризм входит в число девяти приоритетных направлений инвестиционного развития Тюменской области. Власти региона уделяют большое внимание как привлечению в регион туристов, так и развитию инфраструктуры и повышению качества сервиса.