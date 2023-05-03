43 трамвайных переезда отремонтируют в Челябинске

В Челябинске в 2023 году отремонтируют 43 трамвайных переезда, сообщили Накануне.RU в ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области".

Так, ОГКУ планирует капитально отремонтировать 12 трамвайных переездов, еще 17 переездов отремонтирует "ЧелябГЭТ". В рамках гарантийных обязательств по контрактам будет произведен ремонт три переездов.

Пять переездов будут отремонтированы "ЧелябГЭТ" совместно с комитетом дорожного хозяйства администрации города. Также комитет выполнит ремонт еще шести переездов.