03 Мая 2023
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Общество В бывшем СССР
Фото: facebook.com / Роман Протасевич

Экс-редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии

Белорусский суд приговорил экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре для захвата власти. Еще двое фигурантов дела Nexta - Ян Рудик и Степан Путило - заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно.
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"Меня просто использовали. Сначала в Варшаве, потом в Литве. А потом меня просто выкинули. Я искренне сожалею, что мои поступки привели к таким последствиям", - сказал Протасевич в своём последнем слове, добавив, что сожалеет о своей оппозиционной деятельности.

Основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило приговорили к 20 годам колонии заочно, он признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях.

Теги: роман протасевич, nexta, telegram-канал, приговор


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