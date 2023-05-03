03 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Глава СПЧ: Наказание за нападение собак на людей "вялое", его нужно ужесточить

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что необходимо ужесточить наказание за нападение собак.

По его словам, сейчас наказание "вялое" — так, за нападение, повлекшее тяжкий вред здоровью, максимум грозит арест на срок до шести месяцев.

При этом за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание до трех лет, отметил Фадеев.

Кроме того, глава СПЧ заявил, что будет добиваться введения в России регистрации собак крупных пород, передает РИА Новости. Правозащитник отметил, что уже направлял инициативу в правительство.

Ранее сообщалось, что кабмин России поддержал инициативу "Единой России" и "Новых людей", согласно которой регионы получат право усыплять бездомных собак, нападающих на людей. Субъекты смогут регулировать это своими законами.

Теги: фадеев, собаки, нападение собак


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