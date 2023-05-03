Жители Икрянинского района активно голосуют за проекты будущего преображения общественного пространства

В России с 15 апреля по 31 мая проходит онлайн голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ФКГС.

Выбор объектов для благоустройства идёт на платформе 30.gorodsreda.ru.

В Икрянинском районе жители активно выбирают пространство для преображения.

Как сообщила глава муниципалитета Наталья Бутузова, в 2023 году на голосование представили проект благоустройства бульвара «100 лет Икрянинскому району». Первый и второй этапы строительства реализовали в 2021 году. Здесь уже сделаны детская и спортивные площадки, пешеходная зона и летний театр, смонтирована система полива, установлены лавочки.

«Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» наш район несколько лет активно растёт и развивается. В прошлом году участие в голосовании приняли 1057 человек, в этом году проголосовали уже более 3100 граждан, – отметила Наталья Бутузова. – Важно, что в выборе объектов по благоустройству принимают активное участие жители района, которые не равнодушны к будущему облику родного села».