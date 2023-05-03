На вторые майские праздники Москву ждут заморозки

Москвичам на вторые майские праздничные и выходные дни прогнозируют заморозки по ночам. Так, на все сутки 6 мая прогнозируется мокрый снег и дождь. Температура от -1 до +4, в центре столицы около нуля, передает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Температура воздуха покажется еще ниже из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 12-15 метров в секунду.

В последующие дни погода будет постепенно улучшаться и переходить к антициклону. 7 и 8 мая уже не ожидается существенных осадков, но ночью температуры все еще будут отрицательные.

"По предварительным прогнозам, на 9 мая есть невысокая вероятность небольшого кратковременного дождя во второй половине дня. Ночь станет значительно теплее - по региону плюс 3 - плюс 8, дневная температура плюс 12 - плюс 17 градусов. То есть будем надеяться, что праздничный день пройдет при довольно комфортной погоде", - добавила метеоролог.