Уральская птицефабрика "Рефтинская" сможет поставлять продукцию в страны Персидского залива

Свердловская птицефабрика "Рефтинская" успешно прошла аудиторскую проверку Gulftic-ICSC Halal и получила международный сертификат "Халяль".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральской агропромышленной группы", теперь предприятие сможет поставлять свою продукцию не только в российские регионы, где есть потребность в халяльных продуктах, но также в страны СНГ и Персидского залива. Среди последних Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман и Иран.

Как рассказала руководитель отдела качества АО "Птицефабрика "Рефтинская" Елена Шелковкина, для сертификации была заявлена вся группа продукции: от тушки и субпродуктов до полуфабрикатов и колбас. В будущем птицефабрике предстоит пройти регистрацию продукции, запланированной на экспорт, а также получить сертификаты соответствия и сертификаты на отгрузку продукции в конкретные страны.

В декабре 2022 года "Рефтинская" также была успешно аттестована специалистами Россельхознадзора и получила разрешение на экспорт в страны Персидского залива.

Напомним, в прошлом году на уральской птицефабрике была запущена новая площадка по выпуску готовой продукции.