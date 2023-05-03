RT: ВСУ перебросили тысячи военных к Приднестровью, готовится провокация

ВСУ перебросили тысячи военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья, сообщает RT со ссылкой на источник.

По его данным, с начала марта в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти начали передавать ангары, предназначенные для хранения сельхозпродукции, украинским войскам для размещения личного состава и техники.

В течение апреля в этих ангарах было размещено порядка четырех тысяч украинских военных. При этом каждые два-три дня они меняют места дислокации.

Источник предполагает, что с 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск. Вторая группировка ВСУ предпримет попытку захватить военные склады в селе Колбасна в Приднестровье.

23 февраля в Министерстве обороны России заявили, что Киев в ближайшее время готовит вооруженную провокацию против ПМР. В ведомстве заверили, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской республикой и готовы к реагированию на любые изменения обстановки.

Телеграм-каналы сообщали о стягивании частей ВСУ к Приднестровью, в частности, к селу Колбасна, находящемуся на границе с Украиной и недалеко от молдавского Кишенева. Рядом с этим населённым пунктом, предположительно, расположен склад боеприпасов, на котором может находиться огромное количество снарядов к советской технике.