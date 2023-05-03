03 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Госдума РФ

В Госдуму внесены поправки о голосовании во время военного положения

В Госдуму внесены поправки в закон о военном положении. Они предусматривают проведение выборов в условиях военного положения. Такое исключение необходимо, поскольку власти намерены провести голосование на присоединенных территориях уже в сентябре 2023 года.

"В законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы. Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять", - цитирует "Коммерсант" главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Теги: госдума, военное положение, голосование, выборы, поправки


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