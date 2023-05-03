"Автомобилист" подписал форварда "Трактора" с необычным рекордом

Состав ХК "Автомобилист" пополнил 29-летний российский центральный нападающий Алексей Бывальцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, односторонний контракт с форвардом рассчитан на два сезона – до 30 апреля 2025 года.

Последние годы нападающий выступал в челябинском "Тракторе". В составе команды он провел 186 матчей и набрал 89 (34+55) баллов. А в позапрошлом сезоне форвард установил необычное достижение – ему принадлежит рекорд клуба по голам в меньшинстве в одном регулярном чемпионате (4).

Минувший сезон стал для Бывальцева самым результативным в Челябинске – он набрал 39 (15+24) очков. Новичок "Автомобилиста" является двукратным бронзовым призером КХЛ в составе СКА и "Трактора", а также участником Матча Звезд КХЛ 2018 года.

Напомним, на днях из "Автомобилиста" ушли сразу шесть хоккеистов и тренер вратарей.