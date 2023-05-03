03 Мая 2023
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Общество В России
Фото: 74.мвд.рф

Водительские права не считаются удостоверением личности – Верховный суд

Водительские права не могут заменять паспорт, поскольку не являются удостоверением личности, об этом говорится в обзоре судебной практики от Верховного суда РФ.

Суд приводит в пример дело водителя, перевозившего опасный груз. У него с собой всегда должно быть удостоверение личности. Мужчину остановил сотрудник ГИБДД, и водитель предъявил водительские права вместо паспорта, который забыл дома. Также он показал и остальные документы: свидетельство о подготовке на дорожную перевозку опасных грузов с фотографией.

Но водителя все равно привлекли к ответственности, потому что эти документы не являются удостоверением личности.

Теги: водительские права, паспорт, удостоверение личности


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