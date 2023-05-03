В Челябинской области задержали двух человек, взорвавших ночью пиротехническое изделие под окнами дома

В Миассе Челябинской области задержали двух местных жителей, которые ночью во дворе многоквартирного дома взорвали пиротехническое изделие.

Инцидент произошел на улице Молодежной. В полицию от жильцов поступили сообщения о нарушении тишины и покоя ночью. Сотрудники полиции установили нарушителей. Их привлекут к административной ответственности.

"В отдел полиции доставили двух нетрезвых местных жителей, которые в ночное время во дворе многоквартирного жилого дома использовали пиротехническое изделие", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.