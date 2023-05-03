В Белгородской области школьников попросили прятаться от дронов

В Белгородской области школьников попросили прятаться от беспилотников, сообщает Baza. Помимо этого, детям запретили ходить в лес.

Директоры школ Белгородской области разослали по родительским чатам инструкции, пишет Telegram-канал. Согласно новым правилам, и ученики, и взрослые должны сообщать органам ФСБ и полиции о всех замеченных дронах.

Отдельно в инструкции указано, что нельзя попадаться в "прямую видимость БПЛА" и сбивать их.

Напомним, беспилотники ВСУ регулярно атакуют регион. Так, в конце апреля дрон сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь. До этого в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на свинокомплекс "Агро-Белогорье" погибли 179 свиней.