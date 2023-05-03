03 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге мошенники выманили у бизнес-леди более 11 млн рублей

В Екатеринбурге индивидуальная предпринимательница перевела аферистам более 11 млн рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, на телефон бизнес-леди поступил звонок от "сотрудника службы безопасности банка". Однако женщина, информированная о данном виде мошенничеств, положила трубку. Уже на следующий день злоумышленники вновь попытались ввести жертву в заблуждение. Начались звонки от "сотрудников ФСБ" и "Центробанка", а через мессенджер ей стали слать различные документы.

Так, потерпевшей прислали на WhatsApp некие сканы, якобы подтверждающие оформление кредита на ее имя, а также фото служебного удостоверения сотрудника одного из силовых ведомств. В итоге предпринимательница поверила и согласилась следовать указаниям злоумышленников.

Мошенники заставили установить на ее телефон приложение для дистанционного управления смартфоном, но попытка вывести деньги со счета подобным образом не увенчалась успехом. Тогда женщину отправили в отделение банка, где она сделала переводы через кассу и при помощи банкомата.

Через день те же неизвестные вновь связались с обманутой екатеринбурженкой и заявили об атаке на ее счета уже в другом банке. Тут она, наконец, поняла, что стала жертвой преступления, и обратилась в полицию.

Всего у бизнес-леди успели похитить более 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Теги: мошенники, бизнес, деньги, полиция, Екатеринбург


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