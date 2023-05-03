Пожар на нефтебазе на Кубани начался после падения беспилотника

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Краснодарского края в результате падения беспилотника.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Площадь пожара составляет почти 1,25 тыс. кв. м. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев переговорил с начальником главного управления МЧС по краю Олегом Волынкиным, который на месте руководит процессом тушения пожара. Возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку. Сейчас с огнем борются 188 человек, сообщил губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, сегодня в поселке Волна (Темрюкский район) загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Площадь возгорания составляет 1,2 тыс. "квадратов". К тушению пожара привлечены пять пожарных поездов.