03 Мая 2023
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Происшествия Южный ФО В России Краснодарский край
Фото: Telegram-канал Baza

Пожар на нефтебазе на Кубани начался после падения беспилотника

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Краснодарского края в результате падения беспилотника.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Площадь пожара составляет почти 1,25 тыс. кв. м. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев переговорил с начальником главного управления МЧС по краю Олегом Волынкиным, который на месте руководит процессом тушения пожара. Возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку. Сейчас с огнем борются 188 человек, сообщил губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, сегодня в поселке Волна (Темрюкский район) загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Площадь возгорания составляет 1,2 тыс. "квадратов". К тушению пожара привлечены пять пожарных поездов.

Теги: нефтебаза, тамань, пожар


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Ранее 03.05.2023 07:33 Мск На Кубани горит резервуар с нефтепродуктами

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