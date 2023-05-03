Все операции по банковским счетам тюменской рэперши Инстасамки приостановлены ФНС

Все операции по банковским счетам Дарьи Зотеевой (псевдоним Инстасамка) приостановлены ФНС, сообщает telegram-канал Mash.

Уроженка Тюмени Дарья Зотеева попала в так называемый "черный список" тех, в отношении кого полицейские проводят проверки на предмет неуплаты налогов или отмывания денег.

Напомним, ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина (дочь сенатора Елены Мизулиной) высказалась против песен блогера. По ее словам, в текстах Дарьи Зотеевой много провокационных заявлений и непотребных слов, что не подходит потребителям ее контента. После этого Инстасамка пообещала новую программу, заявила об исключении из исполняемых на сцене песен мата и даже пригласила родителей своей аудитории прийти на ее концерт. Несмотря на это, концерты девушки в городах начали массово отменять.

28 апреля Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Елене Блиновской. По решению суда она отправлена под домашний арест.

Следственный комитет задержал Блиновскую на границе с Белоруссией, когда она пыталась покинуть страну на арендованной машине. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн руб.) и отмывании доходов (более 43 млн руб.). Следствие считает, что Блиновская пользовалась той же схемой, что и блогер Лерчек: платила налоги по так называемой "упрощенке", но такая схема предполагает доходы до 150 млн руб. в год, а у Блиновской, как считают следователи, они были больше.