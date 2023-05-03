Аксенов пообещал найти и наказать заказчиков покушения на него

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на него. Ранее спецслужба сообщила о раскрытии сети заговорщиков, которые готовили убийства руководства республики, а также диверсии на объектах инфраструктуры.

"Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина – террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.