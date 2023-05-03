03 Мая 2023
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Происшествия Крым
Фото: Накануне.RU

Аксенов пообещал найти и наказать заказчиков покушения на него

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на него. Ранее спецслужба сообщила о раскрытии сети заговорщиков, которые готовили убийства руководства республики, а также диверсии на объектах инфраструктуры.

"Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина – террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Теги: сергей аксенов, покушение, крым


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Ранее 03.05.2023 10:05 Мск ФСБ раскрыла подготовку покушений на руководство Крыма

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