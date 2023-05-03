Альшанская выступила против "законопроекта десяти сенаторов" о защите семьи

В подкомитет Совета Федерации, работавший над "законопроектом десяти сенаторов" о защите семьи, поступил отрицательный отзыв от юриста Елены Альшанской. Об этом заявил председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев, который принимал участие в разработке законопроекта и ознакомился с отзывом Альшанской.

Она недовольна тем, что нельзя считать действия родителей в отношении детей добросовестными до момента вступления в законную силу судебного решения о том, что доказано иное. По ее мнению, это "полностью дискредитирует систему ранней профилактики ситуаций семейного неблагополучия. Теряется возможность оперативно защищать ребенка и влиять на семейную ситуацию для недопущения нарушения прав ребёнка".

Парфентьев отмечает, что это чисто ювенальный подход - под предлогом "профилактики семейного неблагополучия" следить за семьями и влезать в них. Притом что презумпция добросовестности родителей следует из Конституции России, как указал Конституционный Суд РФ.

Альшанская уверена, что "семейное законодательство должно быть выстроено с точки зрения приоритета защиты прав и интересов ребенка". Также она считает, что "проверка ситуации в семье лучше нежели риск нарушения права ребенка на жизнь и здоровье". Она недовольна и тем, что "авторы законопроекта стремятся сделать невозможным разрушение устойчивости семьи".

Как пишет Парфентьев, законопроект очень не нравится ювенальным лоббистам, которые его всячески пытаются дискредитировать, а Елена Альшанская давно известна как масштабная лоббистка ювенальных подходов. И такие отрицательные отзывы неудивительны.

"Не потому, что они что-то неправильно понимают. Они правильно понимают направленность законопроекта. Просто они отстаивают свою гнилую идеологию и лоббируют свою "делянку", - заключил Парфентьев.

"Законопроект десяти сенаторов" уже почти год "пылится" в Госдуме, хотя его планировалось рассмотреть еще в осеннюю сессию. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников дал на него отрицательный отзыв.