03 Мая 2023
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Спорт Москва
Фото: Накануне.RU

Получение Fan ID упростили для детей, пенсионеров и инвалидов

Правительство России упростило получение так называемого Fan ID или карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров. Таким образом кабмин выполнил поручение президента, данное в феврале – Путин попросил упростить получение Fan ID для отдельных категорий граждан.

С 26 мая идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно. Если данные о них предоставлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически.

Сейчас для оформления карты болельщика для детей до 14 лет родитель должен посетить МФЦ для идентификации ребенка.

Инвалиды и дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карту болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок.

Также регионам рекомендовано на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды смогут получить карту без очереди.

Теги: fan id, карта болельщика, правительство


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