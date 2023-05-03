ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию

ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию в рамках нового (11-го) пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, это предложение рассматривается с целью борьбы с обходом уже введенных ограничений в отношении Москвы.

В Евросоюзе также рассматривают меры против судов, отключающих транспондеры.

Ранее сообщалось, что десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в ЕС. Однако в конце апреля появилась информация, что в Евросоюзе закончили работу над новыми антироссийскими санкциями.