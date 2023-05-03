03 Мая 2023
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Происшествия В России
Фото: архив Вячеслава Лысакова

Вячеслав Лысаков возмущен комментарием РЖД о диверсии под Брянском

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков раскритиковал комментарий РЖД о произошедшей накануне диверсии под Брянском.

Как сообщалось, это было названо "незаконным вмешательством в работу железнодорожного транспорта", в результате которого сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов.

"Судя по новому тренду, теперь теракты и диверсии на Ж/Д будут называться "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", в авиации - "вмешательство посторонних лиц в работу авиационного транспорта", а взрывы, не дай Бог, в Торговых центрах, - "вмешательство посторонних лиц в работу торговых учреждений"?.." - написал Лысаков, который отмечает, что и некоторые СМИ это повторили.

"Похоже на то, что это работой центрального аппарата РЖД руководят "посторонние лица", - пишет ведущий и журналист Сергей Мардан.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что в приграничных с Украиной районах надо вооружить самооборону. Если бы такой закон был принят, то диверсий было бы намного меньше. Нужно просто поверить русскому народу и опереться на него.

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