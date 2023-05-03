Обвиняемый в убийстве маленькой тюменки Виталий Бережной судится с журналистами

Тюменец Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве и изнасиловании восьмилетней Насти М., подал иск о защите чести и достоинства к федеральному телеканалу ВГТРК "Россия", а также к российскому журналисту Эдуарду Петрову, сообщает РБК-Тюмень со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

Иск мотивирован тем, что посредством СМИ в обществе формируется общественный обвинительный вердикт еще до вынесения приговора суда. Согласно заявлению, на сайте телеканала "Россия 24" в телепередаче "Вести.Дежурная часть" был опубликован видеорепортаж "Адвокат убийцы Насти М. выставляет себя жертвой".

Александр Почуев отмечает, что подозреваемого до предъявления обвинения и вынесения приговора называют убийцей. Защитник подчеркивает, что это незаконно и формирует преждевременный обвинительный вердикт.

"Название данного репортажа порочит честь и достоинство В. А. Бережного, поскольку, согласно презумпции невиновности, обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Однако еще до вынесения приговора спецназовец В. А. Бережной фактически получил клеймо убийцы восьмилетней Насти М. посредством СМИ", — приводит издание слова Почуева.





Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщали, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Также была информация, что во время разговора с правоохранителями он "хладнокровно и цинично рассказал о преступлении". Запись разговора якобы попала на видеорегистратор.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля 2022 года. Несколько дней приговор не оглашался. Появилась информация о том, что присяжные оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. После, судья Наталья Жукова заявила о самоотводе.

Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд.