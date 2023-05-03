03 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мерзлякова сообщила, какие вещи сейчас нужны погорельцам Сосьвы

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что из вещей на данный момент необходимо жителям пострадавшего от сильного пожара поселка Сосьва.

Как сообщила омбудсмен на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, люди просят садовый инвентарь, чтобы самим работать на своих огородах. Также требуются аппараты для измерения давления, бандажи и очки.

"На сегодня такие просьбы. Кто хочет помочь, приобретите это в Екатеринбурге и передайте в Дом добровольцев на Крылова, 2. Вообще, Екатеринбург очень сильно помог как город. Не хотела бы выделять, чтобы никого не обидеть, но был период, когда они везли и везли помощь", - отметила Мерзлякова.

Кроме этого, она добавила, что жителям очень не хватает зарядных устройств для телефонов. По ее словам, многие просто не успели захватить их, когда спасали свое имущество.

Также можно передать помощь непосредственно в ДК поселка. Телефон по вопросам оказания гуманитарной помощи погорельцам в поселке Сосьва: 8-908-90-158-40 (Алена Николаевна). Омбудсмен отметила, что еще один сбор будет объявлен перед началом учебного года и непосредственно тогда, когда Сосьву восстановят.

Как сообщало Накануне.RU, также Татьяна Мерзлякова, побывавшая в пострадавшем от сильного пожара поселке, рассказала, что ее потрясло там больше всего.

Теги: Сосьва, вещи, погорельцы, Мерзлякова, омбудсмен


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