За саботаж решений оперативного штаба в Прикамье начнут "наказывать рублем"

В Прикамье могут ввести штрафы за неисполнение решений оперштаба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Соответствующий законопроект внесен главой региона и прокуратурой. Он предусматривает штрафные санкции за неисполнение решения губернатора и оперативного штаба. В пояснительной записке к проекту говорится, что саботирование решений оперштаба в условиях спецоперации ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности.

Предлагается наказывать рублем за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернатора Прикамья. Для граждан сумма штрафа составит от 1 до 3 тыс. руб., должностных лиц - от 10 до 20 тыс. руб., для юридических - от 20 до 50 тыс. руб.

Рассмотрение законопроекта планируется на майском пленарном заседании.