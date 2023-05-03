Путин выразил соболезнования родным Юдашкина

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося 2 мая.

Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорит, что Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Он никогда не шёл проторенными дорогами, написал президент России, своей вдохновенной работой задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу. Юдашкин останется в памяти коллег человеком, полным новых, интересных идей и замыслов, талантливым художником и настоящим творцом.

Напомним, Юдашкин - народный художник России, заслуженный деятель искусств России, академик Российской академии художеств. Дизайнер стал одним из немногих россиян, чьи творения получили признание в Париже – впервые коллекция Юдашкина была представлена во Франции в 1991 г. Модельер создавал форму для олимпийской сборной России на Играх в Лиллехаммере и Атланте, в конце нулевых участвовал в разработке формы для российской армии, но в итоге открестился от получивших распространение образцов, заявив, что они были изменены без его ведома.

Несколькими днями ранее, 30 апреля, на 86-м году жизни скончался дизайнер Вячеслав Зайцев.