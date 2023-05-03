03 Мая 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Царев рассказал о руководстве Коломойского сожжением людей в Одессе

Экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире "Первого севастопольского" рассказал о том, как олигарх Игорь Коломойский стоял за сожжением людей в Одессе 2 мая 2014 года.
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По его словам, было сожжено более 100 человек, украинский режим признал лишь тот минимум, от которого невозможно было отвертеться. К тому моменту олигарх практически взял под контроль четыре области Украины. А в Одесской области находился ряд интересующих его предприятий, и "он договорился с киевским режимом, что если он разгоняет антимайдан в Одессе, то ставит своего человека губернатором". По отработанной схеме в Одессу были свезены ультрас из Харькова и Днепропетровска. Их сопровождала команда полиции.

Царев также рассказал, что в 2015 году вместе с выжившими на Куликовом поле начали собирать списки участников одесского Антимайдана. И более ста человек просто пропали.


Теги: Олег Царев, Игорь Коломойский, Одесская Хатынь


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