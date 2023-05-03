03 Мая 2023
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Происшествия Крым
Фото: vk.com/aksenovrk

ФСБ раскрыла подготовку покушений на руководство Крыма

Федеральная служба безопасности России раскрыла сеть, готовившую покушения на руководителей Крыма. Жертвами должны были стать глава республики Сергей Аксенов, спикер местного парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Также планировались атаки на транспортную инфраструктуру, но Центр общественных связей ФСБ не уточняет, на какие объекты конкретно.

Задержаны несколько подозреваемых: шестеро граждан России и Украины, один человек с украинско-болгарским гражданством. У заговорщиков нашли пять готовы к применению взрывных устройств, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы и трекеры для слежки.

В ФСБ считают, что группа связана с украинскими спецслужбами.

Компоненты бомб завозили из Болгарии через Турцию и Грузию, они были закамуфлированы под электроплиты. Организацией контрабанды электроплит с компонентами взрывчатых веществ из Болгарии в Россию занималась гражданка Украины Марина Матущак, сообщает ФСБ.

После доставки электроплит на территорию России переправка к местам подготовки покушений и атак шла через транспортные компании СДЭК и "Возовоз", их отправкой занимались использовавшиеся "в темную" граждане России, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой Матущак.

Теги: фсб, покушение, крым, сергей аксенов


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