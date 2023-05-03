03 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

Свердловский омбудсмен рассказала, что потрясло ее в сгоревшем поселке Сосьва

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, побывавшая в пострадавшем от сильного пожара поселке Сосьва, рассказала, что ее потрясло там больше всего.
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Как сообщила омбудсмен на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, погорельцы получают помощь как от благотворительных организаций, так и от бизнеса, жителей области и других российских регионов. По ее словам, кто-то привозит продукты, а кто-то – одежду.

"Очень хорошо себя проявили наши магазины – они сами привозили новый товар и оставляли здесь. Что еще потрясло – приезжает машина с питерскими номерами. Мы спросили, кто это. А он говорит: зафиксируйте, здесь товара на 75 тысяч. Развернулся и уехал, не назвав себя", - рассказала Мерзлякова.

Она отметила, что ее действительно потрясло единение людей.

"Сейчас вся помощь складируется в доме культуры, а затем передается людям", - добавила уполномоченный.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин распорядился восстановить сгоревшую в Сосьве колонию-лечебницу.

Теги: Мерзлякова, Сосьва, поселок, омбудсмен


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