Турция договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей за газ

Турция договорилась с "Газпромом" о рассрочке платежей за поставку газа. Причиной стал резкий рост цен на голубое топливо, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с "Газпромом" по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения. Это полностью относится к тому циклу платежей, взятых нами при координации министерства финансов и казначейства", — сообщил министр телеканалу Haber.

Отсрочка предоставлена на выплату $20 млрд – выплаты состоятся уже после выборов президента Турции в середине мая.