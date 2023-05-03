Верховная рада официально постановила, что в России "рашизм"

Верховная рада приняла проект идеологического постановления о том, что в России "политический режим рашизма".

Инициатор постановления депутат Виктория Подгорная сообщила, что более полугода депутаты и пробандеровские "ученые" работали над этим "постановлением". А депутат Соломия Бобровская заявила, что об этом теперь можно писать в украинских учебниках истории, так как решение принято официально и Россию можно обзывать "по закону", приравнивая ее к фашистской Германии.

Также Рада призвала ООН, ЕС и правительства "демократических" стран поддержать осуждение "рашизма".

В заявлении, опубликованном на сайте Рады, говорится, что "рашизм" - это "новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации". Среди перечисленных его признаков указаны, в частности, распространение русского языка и культуры, влияния РПЦ и т.п.

Характерно, что постановление принято в годовщину сожжения людей в Одессе украинскими нацистами, а также накануне Дня Победы.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов указывает, что этот шаг украинского режима "не такая уж и безобидная выходка идиотов".

"Это идея, а не просто слово. Идея, которая подготавливалась в недрах серьезных американо-западных центров, над ней работали реальные специалисты, не дилетанты. По задумке эта идеологическая инфекция должна проникнуть и прижиться в мозгах масс по всему миру, чтобы окончательно ассоциировать Россию с чем-то очень отвратительным. Конечно, цель - воздействие прежде всего на молодежь. Можно предположить, что это начало идеологической подготовки для оправдания готовящейся масштабной агрессии против нашей России под лозунгами вроде: "Освобождение мира от "рашизма". Никогда нельзя недооценивать врага, тем более профессионального и коллективного", - написал Кабанов.

Он полагает, что в ближайшее время основным направлением разгона этой заразы станет Средняя Азия, Закавказье и, возможно, Беларусь.