Глава Кубани опроверг сообщения об эвакуации из-за пожара на нефтебазе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации людей из-за пожара на нефтебазе в Тамани.

"В сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Это информация не соответствует действительности", - написал Кондратьев в телеграм-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что ситуация не требует эвакуации.

Напомним, сегодня в поселке Волна (Темрюкский район) загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Площадь возгорания составляет 1,2 тыс. "квадратов". К тушению пожара привлечены пять пожарных поездов.