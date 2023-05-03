03 Мая 2023
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Фото: Telegram-канал Baza

Глава Кубани опроверг сообщения об эвакуации из-за пожара на нефтебазе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации людей из-за пожара на нефтебазе в Тамани.

"В сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Это информация не соответствует действительности", - написал Кондратьев в телеграм-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что ситуация не требует эвакуации.

Напомним, сегодня в поселке Волна (Темрюкский район) загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Площадь возгорания составляет 1,2 тыс. "квадратов". К тушению пожара привлечены пять пожарных поездов.

Теги: нефтебаза, тамань, пожар


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Ранее 03.05.2023 07:33 Мск На Кубани горит резервуар с нефтепродуктами

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