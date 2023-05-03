Пермского автобусного перевозчика подозревают в обналичивании 218 миллионов рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми, обвиняемого в совершении 24 преступлений, квалифицируемых, как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, осуществляя на территории края хозяйственную деятельность (какую именно не уточняется), изготавливал платежные поручения, содержащие недостоверные сведения.

"В частности, используя счета нескольких подконтрольных ему юридических лиц, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений он включал в финансовые документы данные о назначении платежа, которого в действительности не производилось. Всего за период с 2015 по 2022 годы предпринимателю удалось вывести из -под финансового контроля государства и обналичить свыше 218 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным Properm.ru, обвиняемый - глава "Единого союза перевозчиков" Михаил Ухватов. Уголовное дело в отношении него поступило в суд 19 апреля. До транспортной реформы некоммерческое партнерство "Единый союз перевозчиков" был крупнейшим объединением владельцев автобусов и управлял более чем 50% городских маршрутов в Перми.