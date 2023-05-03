Названы дата и место встречи делегаций Турции, России и Украины по зерновой сделке

Названы дата и место встречи делегаций Турции, России и Украины по обсуждению "зерновой сделки".

Заместители министров обороны Турции, Украины и России планируют встретиться в Стамбуле в пятницу, 5 мая, приводит РИА Новости слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Во время встречи обсудят некоторые вопросы, в частности, зерновую инициативу.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г.. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки.