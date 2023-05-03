03 Мая 2023
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Фото: kinopoisk.ru

"Газпром-Медиа" покажет фильм "Нюрнберг" на четырех телеканалах одновременно

Холдинг "Газпром-Медиа" решил показать фильм "Нюрнберг" в День Победы сразу на четырех своих телеканалах – НТВ, ТНТ, "Пятнице" и ТВ-3. Причем трансляция начнется одновременно – сразу после окончания эфира с парадом на Красной площади, то есть около 11 часов утра.

"Надеюсь, одновременный показ фильма "Нюрнберг" на каналах нашего холдинга об одной из важнейших вех нашей победы напомнит разным поколениям не только важную для всего мира историю, сделанную с большой любовью, но и то, что в любые времена важно прежде всего оставаться человеком", - заявил гендиректор "Газпром-Медиа" Александр Жаров.

До премьеры на телевидении "Нюрнбкрг" шел в кинопрокате, также он доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER, входящем в "Газпром-Медиа".

Судя по цифрам, которые приводит "Кинопоиск", лента не имела успеха в прокате. При бюджете в 674 млн руб. фильм собрал $4,2 млн, то есть около 350 млн руб. Премьерные сборы "Нюрнберга" были примерно в 20 раз меньше, чем у "Чебурашки".

Теги: газпром-медиа, нюрнберг, премьера


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