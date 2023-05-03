Беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области, - Baza

Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области, сообщает Baza.

Атака произошла в ночь на 3 мая. Предварительно, в ней участвовало пять БПЛА, пишет телеграм-канал. Два из них были уничтожены из стрелкового оружия, еще два взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник обнаружен не был.

В результате атаки небольшие повреждения получил неэксплуатируемый Ан-124.

Напомним, 2 мая из-за взрыва на железной дороге под Брянском сошел с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов. В районе железнодорожной станции "Снежетьская" сработало неустановленное взрывное устройство. Открытого горения из-за диверсии не возникло, но РЖД все равно направила на место ЧП пожарный и два восстановительных поезда.