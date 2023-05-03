В России появятся социальные координаторы участников СВО

В России появятся социальные координаторы участников СВО. Соответствующий проект приказа Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он также содержит требования ‎к их подготовке и правила их деятельности.

В недавнем указе президента РФ о создании Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" дано поручение ввести персональное сопровождение ветеранов СВО.

Социальный координатор должен иметь высшее или среднее специальное образование, опыт работы не менее трех лет (это требование не распространяется на ветеранов СВО) и не менее года — с людьми в трудной жизненной ситуации. Судимость не допускается.

При этом социальный координатор должен быть компетентен в вопросах: получения статуса ветерана боевых действий, предоставления мер соцподдержки ветеранам боевых действий ‎и членам их семей, социального обслуживания и организации надомного (долговременного) ухода, установления инвалидности и обеспечения средствами реабилитации, оказания психолого-психотерапевтической помощи, построения коммуникации со страдающими посттравматическим психическим расстройством.

Деятельность социальных координаторов будет направлена на:

• сопровождение ветеранов боевых действий ‎и членов их семей для обеспечения мер поддержки, социальных и иных услуг, помощи, содействия в трудоустройстве;

• оказание бесплатной юридической помощи по вопросам оформления и предоставления мер соцподдержки;

• содействие в обеспечении лекарствами и медизделиями, средствами реабилитации;

• содействие в получении паллиативной медпомощи, санаторно-курортного лечения, надомного ухода;

• содействие в просветительской деятельности в сфере патриотического воспитания и др.

Взаимодействие с социальным координатором будет осуществляться через мобильное приложение.