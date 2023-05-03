На аэродроме под Петербургом загорелся ангар с вертолетами

На аэродроме в поселке Гостилицы в Ленинградской области произошло возгорание в ангарах, где находились вертолеты. Mash на Мойке сообщает, что все летательные аппараты были оперативно эвакуированы. Пожар потушили, о пострадавших информации нет, о причинах возгорания пока не сообщается.

По данным РИА Новости, на аэродроме загорелись покрышки.

Аэродром Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области – самый крупный аэродром для авиации общего, экспериментального и спортивного назначения в Северо-Западном федеральном округе. Приспособлен для полётов, хранения, обслуживания воздушных судов, которых на стоянках и в ангарах более сотни: от двухмоторных самолётов до аэрошютов.

Аэродром Гостилицы открыт в светлое время суток. В любое время года на его территории собираются поклонники малой авиации, обучаются пилоты, проводятся соревнования и праздники.