03 Мая 2023
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Происшествия Ленинградская область
Фото: Накануне.ru

На аэродроме под Петербургом загорелся ангар с вертолетами

На аэродроме в поселке Гостилицы в Ленинградской области произошло возгорание в ангарах, где находились вертолеты. Mash на Мойке сообщает, что все летательные аппараты были оперативно эвакуированы. Пожар потушили, о пострадавших информации нет, о причинах возгорания пока не сообщается.

По данным РИА Новости, на аэродроме загорелись покрышки.

Аэродром Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области – самый крупный аэродром для авиации общего, экспериментального и спортивного назначения в Северо-Западном федеральном округе. Приспособлен для полётов, хранения, обслуживания воздушных судов, которых на стоянках и в ангарах более сотни: от двухмоторных самолётов до аэрошютов.

Аэродром Гостилицы открыт в светлое время суток. В любое время года на его территории собираются поклонники малой авиации, обучаются пилоты, проводятся соревнования и праздники.

Теги: ангар, пожар, гостилицы, санкт-петербург, аэродром


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