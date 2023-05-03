03 Мая 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Губернатор Игорь Бабушкин встретился с бойцами-астраханцами, прибывшими в отпуск из зоны СВО

Мобилизованные астраханцы прибыли в регион в краткосрочный отпуск. Они проходят службу в первом Астраханском отдельном противотанковом артиллерийском дивизионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Все бойцы отмечены высокими государственными наградами за проявленные мужество и отвагу. Военнослужащие рассказали Игорю Бабушкину, что обеспечены всем необходимым: техникой, формой, продуктами, лекарствами: «В нашем дивизионе есть всё. Недавно с гумпомощью пришли хорошие аптечки с набором необходимых медикаментов».

Дивизион укомплектован по штату и полностью состоит из астраханцев. Есть даже те, кто служит семьями - например, отец и сын. Перед началом командировки в зону СВО бойцы прошли слаживание в Волгоградской области. Сейчас бойцы приезжают домой, согласно графику отпусков.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

«Хорошо, что у вас наступил период, когда можно отдохнуть. Мы очень переживаем за наших земляков, стараемся оказывать необходимую поддержку», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Бойцы рассказали губернатору, что помощь, оказанная регионом и главой, ощущалась с самых первых дней – ещё на этапе боевого слаживания.

В завершении встречи губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил военнослужащим памятные подарки.

Теги: игорь бабушкин, бойцы сво, краткосрочный отдых, дивизион


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