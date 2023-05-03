Добыча газа в России в первом квартале снизилась на 10%, - "Ъ"

В I квартале 2023 года добыча газа в России снизилась на 10% год к году и составила 180 млрд кубометров, сообщает "Коммерсантъ".

По данным источников издания, в марте добыча тоже упала на 10%, до 61 млрд кубометров.

Основной объем снижения добычи приходится на "Газпром". Добыча компании продолжает снижаться на фоне падения экспорта в ЕС. В то же время добыча крупнейших независимых производителей — "Роснефти" и НОВАТЭКа — растет, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики России ожидает снижения добычи нефти и газа в 2023 году, в том числе из-за внешнего давления. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.