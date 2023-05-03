В Новосибирске два иностранца получили сроки по делу о терроризме

В Новосибирске суд наказал двух иностранцев 13 и 14 годами колонии за пропаганду и финансирование терроризма.

Первый Восточный окружной военный суд признал виновными в указанных преступлениях Адхамова Ж. и Хожихонова Ш. Из 13 и 14 лет соответственно в тюрьме они проведут первые четыре года, а в колонии строгого режима – остальную часть сроков, приводит ТАСС сообщение регионального управления ФСБ. Как оказалось, гражданин иностранного государства, участник международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России) Жобирхон Исмоил угли Адхамов вербовал жителей Новосибирской области для участия в деятельности запрещенной террористической организации и финансирования террористической деятельности.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Минеральных Водах и задержали сторонника террористической организации ИГ*. Подозреваемый в терроризме гражданин РФ действовал по указанию зарубежных эмиссаров МТО и готовил теракт на одном из объектов массового скопления людей. В этот самый момент его и задержали.

* Запрещенная в России террористическая организация