В Челябинской области электромонтер погиб от удара током

В Челябинской области погиб электромонтер. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело мужчины обнаружили утром 1 мая на электроподстанции, расположенной в Октябрьском районе Челябинской области, неподалеку от села Подовинное. По предварительным данным, он проводил аварийный осмотр блока распределительной подстанции и прикоснулся к элементу, находящемуся под напряжением. В результате он получил удар электрическим током и скончался.

В настоящий момент назначена судебно-медицинское исследование для установления причины смерти.