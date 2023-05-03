В Свердловской области подтверждено более 50 случаев кори

Управление Роспотребнадзора держит на контроле ситуацию с заболеваемостью корью в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, с начала нынешнего года в регионе лабораторно подтверждено уже 52 случая кори. Большинство заболевших – приезжие из стран ближнего зарубежья, которые не имели прививок против этой болезни. Им в полном объеме оказана медпомощь, все заболевшие выписываются из стационаров только после полного выздоровления.

Как уточнили в свердловском Роспотребнадзоре, на сегодняшний день с подозрением на корь под меднаблюдением находятся 12 человек. Они также госпитализированы. У всех взяты биоматериалы для проведения лабораторной диагностики.

Напомним, ранее глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что общее количество заболевших корью в России составляет более тысячи человек, а контактировавших с ними – 300 тысяч.